Мужчина зарезал прохожего в переулке в центре Москвы

Уроженец Амурской области сцепился с прохожим в Староконюшенном переулке в Москве. В ходе потасовки мужчина зарезал своего оппонента. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Потерпевший находился вместе с двумя родственниками в Староконюшенном переулке, когда между ним и прохожим произошла словесная перепалка, перешедшая в потасовку. Фигурант нанес мужчине множественные ножевые ранения в область живота и груди, — рассказали на сайте ведомства.

Пострадавшего доставили в больницу, где за его жизнь боролись врачи. Медики не смогли помочь мужчине, он скончался от полученных ранений. Подозреваемого убийцу вскоре задержали. В отношении злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии.

Подобный конфликт произошел между двумя другими мужчинами в ноябре прошлого года на Юбилейной улице в Мытищах. Один из участников ссоры ударил ножом оппонента в туловище. Очевидцы инцидента вызвали мужчине скорую. Он умер в больнице. Силовики задержали подозреваемого. Ему предъявили обвинение.