Появились детали дела о банкротстве Блиновской

В деле о банкротстве блогера Елены Блиновской появились новые требования о проверке примерно 42-х миллионов рублей денежных переводов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы дела.

По данным «Известий», финансовый управляющий счел, что переводы могли быть сделаны формально, и попросил суд признать их недействительными. Речь идет о платежах в пользу Натальи Губиной.

По информации газеты, также в суде просят проверить два договора займа от 2021 и 2022 годов, заключенные супругом Блиновской Алексеем и компанией «Ветер». Общая сумма составляет около 660 миллионов рублей.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Как заявили следователи, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 900 миллионов рублей.

В начале октября 2024-го появилась информация, что юристы Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц, составлявший более 320 миллионов рублей. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

В марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. В ноябре 2025-го сообщалось, что финансовый управляющий Блиновской просит суд продлить процедуру ее банкротства.