Осужден россиянин, 11 лет получавший пенсию умершей матери

Суд в Ингушетии, как проинформировали в объединенной пресс-службе судебной системы республики, приговорил к 4 годам принудительных работ Мовсара Икажева, который более 11 лет получал пенсию за умершую мать, тем самым похитив свыше 3,2 млн рублей.

Судом было установлено: местный житель не сообщил о смерти своей матери в отделение фонда пенсионного и социального страхования. С марта 2014 года по июнь 2025 года он перевел себе с банковской карты умершей матери, на которую начислялась пенсия, свыше 3,2 млн рублей.

Икажев признан судом виновным в краже - в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Отмечается, что с учетом совокупности смягчающих обстоятельств мужчине назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за такое преступление. Суд приговорил его к четырем годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

В пресс-службе агентству РИА Новости уточнили: смягчающими обстоятельствами признаны явка с повинной, способствование расследованию преступления, наличие на иждивении осужденного 4 несовершеннолетних детей (двое из которых малолетние и один инвалид). Кроме того, Икажев частично возместил ущерб.