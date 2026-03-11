Начальника главка МЧС заподозрили в махинациях на миллионы рублей

Под Смоленском задержан начальник одного из подразделений главка МЧС России по региону по делу о махинациях на сумму более 3,7 млн рублей на государственных закупках, пишет ТАСС, ссылаясь на УФСБ РФ по Смоленской области.

В отношении него возбуждено дело по статье УК России о превышении должностных полномочий, совершенное из корыстных побуждений. В настоящее время мужчина арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации правоохранительных органов, начальник главка системно обеспечивал заключение государственных контрактов на техобслуживание и ремонт специальной техники с аффилированными коммерческими организациями. По данным следствия, в ходе подготовки тендерной документации начальная максимальная стоимость контрактов искусственно завышалась, что дало возможность заключить соглашения по экономически необоснованной цене.