Экс-главу совета директоров Fesco попросили отпустить под залог 885 миллионов

Сторона защиты экс-главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова попросила освободить его из-под стражи под залог в размере 885 миллионов рублей. Об этом в среду, 11 марта, сообщил адвокат.

© Вечерняя Москва

— Просим отпустить под залог в размере 885 миллионов рублей, в размере, эквивалентном вменяемому ущербу, — передает слова правозащитника РИА Новости.

Обвиняемый заявил, что готов внести эти деньги.

Северилова задержали в Москве 12 февраля. Помимо него, под следствие попал вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов. Еще один фигурант дела, экс-президент Fesco Аркадий Коростелев, успел покинуть Россию и скрыться от следствия. Обвиняемым инкриминируется хищение 885 миллионов у Владивостокского морского торгового порта.