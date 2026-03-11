Спасатели рассказали о сложностях в поиске пропавших в Звенигороде детей

Спасатели, участвующие в поиске трех пропавших в Звенигороде детей, столкнулись с проблемами в ходе операции. Они связаны с тем, что лед на реке постепенно cходит, что приводит к сильному течению. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе Национального центра помощи детям.

© Вечерняя Москва

— Ситуацию осложняет гидрологическая обстановка: началось вскрытие реки, наблюдается активное движение льда и шуги, сильное течение и низкая температура воды, — рассказали в Telegram-канале центра.

В поисковой операции принимают участие сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса», добровольцы отряда «Лиза Алерт» и водолазная группа «ДобротворецЪ». Помимо этого, задействованы водолазы аэромобильного отряда «Центроспас». Утром 11 марта для обследования акватории Москвы-реки прилетел вертолет Robinson.

Трое детей пропали 7 марта. Двое мальчиков и одна девочка ушли гулять и не вернулись. Подростки могли провалиться под лед. 8 марта на берегу нашли фрагменты одежды одного из них. Кроме того, рыбак якобы видел, как дети тонут, но не стал звонить спасателям, так как подумал, что это сделал другой мужчина. Что могло случиться с подростками и как продвигаются их поиски — в материале «Вечерней Москвы».