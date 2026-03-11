В деле об обстреле посетителей российского ресторана поставили точку

В Москве суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима за обстрел посетителей ресторана. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по трем статьям.

Преступление произошло 11 сентября 2024 года около ресторана на улице Веневской. Мужчина не менее 10 раз выстрелил в сторону охранника и посетителей заведения. Потерпевших спасло то, что они смогли покинуть зону обстрела и укрыться в безопасном месте.

Ранее Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, избившего и обстрелявшего женщину, к 14 годам колонии строгого режима.