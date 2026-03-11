Ребенок случайно застрелил сестру, пока мать обедала

В Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, найденного в автомобиле. Девочка скончалась. Об этом в среду, 11 марта, сообщает People.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел на парковке заведения Farmer John Food Center, где мать детей, 41-летняя Тоня Джонсон, оставила пятерых детей в возрасте от двух до 11 лет без присмотра и ушла поесть.

Во время игры один из сыновей нашел оружие матери и случайно выстрелил в сестру. Девочку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

При обыске дома у женщины обнаружили еще несколько единиц оружия, к которым дети имели свободный доступ. В отношении Тони Джонсон возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения оружия и жестоком обращении с детьми, передает издание.

Ранее в США госпитализировали 53-летнего мужчину, который получил ранение из дробовика из-за случайного движения собственной собаки. Мужчина рассказал, что незадолго до инцидента чистил оружие и оставил его на кровати. Затем одна из его собак запрыгнула на постель и случайно задела дробовик, после чего произошел выстрел.