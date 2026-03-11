Курьер мошенников забрал у трех человек в Москве и области 21 миллион рублей

Мошенники развели двух москвичей и одну жительницу Подмосковья на крупную сумму денег. Курьер аферистов забрал у потерпевших более 21 миллиона рублей. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

© Вечерняя Москва

— Всего обвиняемый получил от жительницы Раменского городского округа 13 миллионов и 900 тысяч рублей, от двух жителей столицы семь миллионов и 600 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Потерпевшие называли молодому человеку кодовое слово «А у Вас продается славянский шкаф?», после чего расставались со своими сбережениями. Одна из потерпевших даже продала квартиру под предлогом погашения кредита якобы оформленного под залог жилья.

Курьера мошенников задержали и предъявили ему обвинение. Молодого человека отправили в СИЗО. В скором времени он предстанет перед Раменским городским судом.

Ранее телефонные мошенники обманули 65-летнего москвича на более чем 41 миллион рублей. Мужчину убедили, что от его имени якобы финансируется преступная деятельность. Потерпевший перевел все сбережения в «резервный фонд», хотя знал об уловках аферистов.