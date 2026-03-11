70-летнюю мать погибшей в аварии Екатерины Ведуновой перевели из реанимации

70‑летняя мать актрисы Екатерины Ведуновой, выжившая в трагическом ДТП, получила тяжёлые травмы — но сейчас её состояние постепенно улучшается.

Сестра артистки Мария Дроздова в беседе с MSK1.RU рассказала, что женщину уже перевели из реанимации.

«У неё был сильный ушиб головы, лёгких, переломы рёбер, внутреннее кровоизлияние. Сейчас динамика положительная. Её сейчас перевели в отделение из реанимации, восстанавливается», — сообщила Мария.

Трагическое ДТП случилось поздним вечером 4 марта — на 439‑м км федеральной трассы М‑5 «Урал». Виновником аварии стал 77‑летний водитель «Рено»: он потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с фургоном «Луидор». В результате полученных травм Екатерина Ведунова скончалась на месте происшествия. Её дочь, 15‑летняя Элина, была доставлена в больницу, однако спасти девушку не удалось — у неё остановилось сердце. Водитель «Рено» и мать Екатерины Ведуновой получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.