Суд отказал в УДО осужденному экс-нотариусу по делу о хищении у Баталовых

Люблинский суд столицы отказал в условно-досрочном освобождении бывшему нотариусу Дмитрию Бублию, которого приговорили к 4,5 года колонии по делу о хищении имущества у семьи актера Алексея Баталова. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Люблинский районный суд города Москвы 10 марта 2026 года оставил без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы Бублия Дмитрия Станиславовича, осужденного приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы за пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Экс-нотариус вместе с двумя другими фигурантами дела Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной ввел в заблуждение семью Баталова. Бублий удостоверял договоры пожизненного содержания с иждивением, по которым недвижимость родственников актера переходила к злоумышленникам. Кроме того, Цивин и Дрожжина в период с 2019 по 2020 годы с помощью доверенности вывели со счетов потерпевших более 20 миллионов рублей. Позднее их задержали и предъявили обвинение.

СК завершил расследование дела в декабре 2021-го. Суд вынес приговор Дрожжиной в конце мая 2023-го. Ей дали четыре года условно. Цивина осудили на пять лет.