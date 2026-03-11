Три человека погибли при возгорании дома в Красноярском крае

В ночь на 11 марта в селе Сухобузимское Красноярского края загорелся двухквартирный дом. В огне погибли три человека.

Пожар произошел на улице Октябрьской. В ходе тушения обнаружены тела 64-летней женщины, 47-летнего и 70-летнего мужчин с ожогами и признаками отравления угарным газом.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.

Причина возгорания устанавливается, назначены экспертизы.