К поиску пропавших в Звенигороде детей привлекут самолет

К поиску троих детей, пропавших в Звенигороде, привлекут легкомоторный самолет, рассказали ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Речь идет о самолете SkyLeader 500. С его помощью будут осматривать акваторию реки. При этом водные и пешие группы продолжат работать в прежнем режиме.

Об исчезновении детей стало известно 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки, где нашли следы, а также шапку одного из них.

К поискам привлечены спасатели, беспилотники и вертолет. Помимо этого, к ним присоединятся специалисты отряда МЧС России "Центроспас". Зона поисков была расширена, их будут также искать ниже по течению Москвы-реки.

Работы ведутся круглосуточно. К настоящему момент изучено 600 километров территории.