Россиянка впала в кому после удаления зуба в Таиланде

В Таиланде инвалид из Крыма впала в кому после удаления зуба, пишет «Mash на волне». Семья подозревает, что её специально удерживают в клинике.

© Московский Комсомолец

Девушка из Сак, как уточняется, отдыхала с сестрой в Паттайе. Там у нее «воспалилась "восьмёрка"», которую удалили по страховке. Утром после процедуры россиянке стало хуже, «с температурой 40 её отвезли в клинику». По данным канала, она впала в кому с подозрением на заражение крови.

Врачи, как указано в публикации, не дают никаких прогнозов. Девушка самостоятельно дышит, «реагирует на звуки, но в сознание не приходит».

Между тем действие страховки закончилось 6 марта, а каждый день в клинике обходится как минимум в 15000 рублей. Уточняется, что на лечение нужно еще около 300 тысяч, которых у семьи нет.

Мама девушки подозревает, что она на самом деле не в коме, а администрация клиники «накачивает её успокоительными, чтобы получать деньги». Сёстры должны были сегодня вылететь домой, но, по данным канала, рейс отменили из-за событий на Ближнем Востоке.