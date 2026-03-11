$78.7491.9

ФСБ задержала агента Киева, готовившего удары БПЛА по военным самолетам

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, который по заданию СБУ готовил атаки дронами по военным самолетам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным следствия, мужчина по своей инициативе установил контакт с агентом Службы безопасности Украины. По заданию куратора он готовил подрыв авиационной техники ВС России.

СБУ передала своему агенту беспилотники, взрывчатые вещества, взрывные устройства и оборудование для совершения диверсионно-террористического акта.

Мужчина извлек все это из условленных мест и перевез к себе в квартиру. Там он собрал взрывное устройство, предназначенное для использования с БПЛА, и отработал навыки управления.

В ФСБ добавили, что задержанный по указанию куратора неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве.

Мужчина был задержан в Ивановской области. У него дома при обыске нашли FPV-дроны, комплектующие к ним, антенны, портативные видеокамеры, а также взрывчатые вещества, взрывные устройства, ноутбук и средства связи.

Против задержанного возбуждены уголовное дела по нескольким статьям, среди которых госизмена и участие в диверсионном сообществе.

