В российском регионе подросток умер во время прогулки

Подросток умер в Забайкалье на прогулке, возбуждено дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Евгения Синельникова.

Ранее в социальных сетях появились сведения о том, что в Забайкальском крае подросток скончался на прогулке, упав с забора.

Синельников подтвердил смерть подростка.

По данному факту организована прокурорская проверка, а также взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, поделился подробностями он.