Девятерых пострадавших при ударе ВСУ по Брянску перевезут в Москву

Девять человек, которые пострадали в результате ракетной атаки ВСУ по Брянску накануне вечером, находятся в тяжелом состоянии - сейчас их эвакуируют на лечение в Москву.

Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Бригады службы медицины катастроф в настоящее время проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на лечение в федеральные медицинские центры и больницы города Москвы", - сказал журналистам Кузнецов.

Еще 20 пострадавших, в числе которых есть ребенок, проходят лечение в брянских больницах. Состояние троих из них (все взрослые) оценивается как тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести. 13 человек находятся на амбулаторном лечении.

Кроме того, для пострадавших организована помощь психологов. Они дежурят вместе с медиками в пунктах временной размещения, отметил Кузнецов.

Накануне вечером ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате чего шесть человек погибли и еще 37 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области отмечал, что ВСУ нанесли удар по мирным людям намеренно.

В МИД России назвали случившееся военным преступлением.