ФСБ задержала директора российского стадиона за присвоение денег

В Кемерове ФСБ задержала директора стадиона «Химик» Дениса Яковлева, подозреваемого в присвоении свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, с августа 2025-го по февраль 2026 года, пользуясь служебным помещением, обвиняемый похищал деньги, которые люди платили за массовые катания. В ходе обыска были изъяты денежные средства на сумму свыше 400 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на время расследования уголовного дела о присвоении в особо крупном размере.

