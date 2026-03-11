В аэропорту Пхукета самолет совершил жесткую посадку

Воздушная гавань популярного тайского курорта Пхукет временно прекратила обслуживание рейсов из-за инцидента с лайнером, заблокировавшим взлетно-посадочную полосу, сообщили в аэропорту.

Администрация авиаузла заявила о проблемах с воздушным судном, которое не смогло штатно освободить зону приземления, передает ТАСС.

Пока вылет и прилет всех бортов не осуществляются.

Отмечается, что самолет совершил жесткую посадку, ситуация под контролем.

Сам терминал открыт для пассажиров, однако авиасообщение полностью парализовано. Точное время возобновления работы взлетно-посадочной полосы пока остается неизвестным.

В начале февраля около тысячи российских туристов не смогли улететь с Пхукета из-за задержек рейсов авиакомпании Azur Air.