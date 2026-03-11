Cамолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия

Airbus A319 авиакомпании «Россия», следовавший из Красноярска в Якутск, подал сигнал бедствия в небе над Красноярским краем.

По данным SHOT, борт долетел до села Богучаны, развернулся и прямо сейчас возвращается в аэропорт вылета.

Уточняется, что самолёт подал сигнал бедствия 7700, который может значить чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Судя по онлайн-сервисам, сигнал был снят через некоторое время.

Точные причины пока неизвестны.

