Cамолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия

SHOT: самолёт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Красноярским краем
Airbus A319 авиакомпании «Россия», следовавший из Красноярска в Якутск, подал сигнал бедствия в небе над Красноярским краем.
По данным SHOT, борт долетел до села Богучаны, развернулся и прямо сейчас возвращается в аэропорт вылета.
Уточняется, что самолёт подал сигнал бедствия 7700, который может значить чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Судя по онлайн-сервисам, сигнал был снят через некоторое время.
Точные причины пока неизвестны.
