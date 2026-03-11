Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил 54-летнюю жительницу к 17 годам колонии общего режима за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной в преступлении по статьям о госизмене и участии в террористической организации. Установлено, что представитель украинской спецслужбы предложил ей в обмен на выезд за границу срывать брошюры с призывами служить в Российской армии. Женщина сорвала не менее 14 листовок, часть из которых сфотографировала и отправила разведке, а другую — отнесла домой.

Также по заданию украинца она нашла в интернете информацию о российском военном и отправила его личные данные.

Ранее сообщалось, что грузинского наемника заочно приговорили к 28 годам колонии в России.