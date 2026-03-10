Известного режиссера арестовали за насилие над 20-летней девушкой

Токийская полиция арестовала главного режиссера спортивных программ японского государственного телеканала NHK Кенсуке Накамото. Об этом пишет Japan Times со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, 50-летний режиссер привел 20-летнюю девушку в многоэтажное здание, где совершил сексуальное насилие над ней на лестничной площадке.

При нападении подозреваемый угрожал жертве, что применит против нее холодное оружие, уточнили в полиции.

Затем, пояснили правоохранители, режиссер уехал на велосипеде, зашел в офис телеканала и продолжил работу по монтажу передач.

Полиция получила множество жалоб на аналогичные случаи насилия от других женщин. Кроме того, на смартфоне Накамото были обнаружены многочисленные видеозаписи, предположительно содержащие непристойные действия. Ведется расследование.

Режиссер частично опроверг обвинения, заявив, что не удерживал женщину физически и не угрожал. Руководство NHK опубликовало официальное заявление с извинениями перед пострадавшей и зрителями телеканала.