Что известно о ракетной атаке ВСУ на Брянск

В Брянске в результате ракетного удара, который украинские вооруженные формирования нанесли по жилым районам города, шесть человек погибли и 37 были ранены.

Об этом после тематического доклада от начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина сообщил глава региона Александр Богомаз.

Все пострадавшие были тут же направлены в Брянскую областную больницу, где медики были готовы принимать раненых сразу же после вражеского удара.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия: в этом районе города отмечается сильное задымление. Продукты горения могут угрожать здоровью жителей.

Глава региона попросил людей уйти с улиц, а в помещениях плотно закрыть окна и двери.

Сигнал ракетной опасности сегодня прозвучал в Брянской области дважды: когда сирена заревела около шести часов вечера, жители города услышали характерные для ракетной атаки взрывы. После стало известно о повреждениях в результате теракта.