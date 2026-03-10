В Москве таксиста арестовали за надругательство над девушкой

Суд Москвы избрал меру пресечения водителю, которого обвиняют в надругательстве над клиенткой. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

По версии следствия, во время поездки мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 24-летней девушки, которая сидела в его автомобиле.

«После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия», – сообщается в публикации.

Сама пострадавшая обратилась в полицию. Мужчину нашли, он арестован. По данным РЕН ТВ, ему 49 лет. В рамках закона за подобное преступление предусмотрен срок до шести лет лишения свободы.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут разобраться в произошедшем.

До этого подобный случай произошел в Твери. Девушка вызвала такси, чтобы добраться до учебного заведения. Во время поездки водитель едва не изнасиловал ее. Он хватал пассажирку за руку, заблокировал двери и отпустил только когда она соврала, что ей нет 18 лет.