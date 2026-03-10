Судно с сотней туристов начало тонуть на Бали и попало на видео

Судно с сотней туристов начало тонуть на индонезийском острове Бали и попало на видео. Кадры публикует издание The Sun.

Сообщается, что инцидент с лодкой «Остров Путри» произошел 9 марта вблизи района Амед. На видео, снятом одним из отдыхающих, видно, что на борт просочилась вода. Многие испуганные пассажиры встали в проходе, ожидая эвакуации. Известно, что на помощь бросился экипаж судна этой же компании, который в это время отплывал от соседнего острова Гили Траванган.

На кадрах также можно увидеть, как туристы один за другим перебираются на подоспевшую лодку прямо посреди океана. Уточняется, что в итоге все 117 пассажиров добрались до гавани прибрежного города Падангбай. 108 из находившихся на борту были иностранными гражданами.

