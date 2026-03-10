Минздрав Ирана: более 15 тысяч человек пострадали при атаках США и Израиля

Атаки США и Израиля на Иран привели к ранениям более 15 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения исламской республики.

В заявлении ведомства, текст которого приводит иранское агентство Tasnim, отмечается, что почти 12,5 тыс. человек из этого числа уже прошли лечение и были выписаны из больниц.

«...И 1682 раненых всё ещё находятся в стационарах», — отмечается в публикации.

Ранее власти Ирана сообщили, что в результате атак США и Израиля погибли более 200 тыс. женщин и детей.