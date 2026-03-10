Выяснились подробности трагедии в центре Москвы, где сотрудницу учебного заведения убило глыбой льда

Стали известны детали инцидента в центре Москвы, где во вторник днем 68-летняя москвичка получила смертельные травмы после падения льда с крыши дома

Как ранее сообщал «МК», инцидент произошел на улице Мясницкая. Куски льда упали на прохожую, которая входила в здание. Как позже выяснилось, это была сотрудница учебного заведения, которая трудилась экономистом. Со слов коллег, она возвращалась с обеда.

Несчастная умерла сразу, не успев вымолвить и слова, - рассказали очевидцы.

К слову, крыша здания без скатов, ровная. У свидетелей даже сложилось впечатление, что снежную массу кто-то скинул. Однако, коммунальщицов, которые трудились на крыше, видно не было. Коллеги погибшей предположили, что ЧП произошло из-за того, что кровлю долго не чистили.