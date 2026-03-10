В больнице Адыгеи пожилой пациент упал в шахту лифта и умер

В шахте лифта клинической больницы в Майкопе в Республике Адыгея нашли тело 69-летнего пациента, который три недели считался пропавшим. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на родственников мужчины и СК России.

Перед трагедией пенсионеру предстояла срочная операция, однако на хирургический стол он так и не лег. Родственники погибшего считают, что мужчина вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. В результате он упал вниз и скончался от полученных травм. При этом близкие пенсионера не исключают и версии с преднамеренным убийством, поскольку при себе у мужчины было около 50 тысяч рублей, которые пропали.

«Может, это был несчастный случай, а, может, нет», — отметил собеседник газеты.

Тело пенсионера нашли из-за запаха. Другие пациенты и медперсонал начали жаловаться на зловоние рядом с лифтом. По факту гибели мужчины назначили доследственную проверку. Сотрудники СК России устанавливают все обстоятельства трагедии. Лифт при этом временно отключили.

До этого в Москве спасли женщину, упавшую в шахту лифта многоэтажного дома. 45-летняя жительница рухнула со второго этажа и осталась в сознании. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавшую достали из шахты при помощи альпинистского снаряжения и трехколенной лестницы. Женщина отделалась переломами руки и ноги.