В Астрахани экс-полицейских приговорили к колонии за жестокое избиение

Суд в Астраханской области приговорил двух бывших полицейских, признанных виновными в превышении должностных полномочий с применением физической силы, к отбыванию наказания в колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК

По данным ведомства, в марте 2025 года двое участковых, находясь в поселке Верхний Баскунчак Ахтубинского района, применили в отношении местного жителя перцовый баллончик, затем повалили его на землю, надели наручники за спиной, после чего начали наносить мужчине беспорядочные удары руками и ногами.

Согласно приговору суда, одному из осужденных назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев, второму - 3 лет 10 месяцев.