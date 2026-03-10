Многодетная мать стала фигуранткой семи уголовных дел

27-летнюю женщину из Ингушетии, которая воспитывает четырех детей, арестовали по подозрению в серии изощренных афер, сообщает "Лента.ру".

По данным издания, новые аферы фигурантка провернула в тот момент, когда находилась под подпиской о невыезде. Журналисты уточнили, что женщина является фигуранткой семи уголовных дел, которые связаны с хищением имущества путем обмана, и промышляла она на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана, используя и дистанционные методы, и личные встречи с жертвами. Она применяла разные сценарии обмана.

Так, ей удалось завладеть бриллиантовым ожерельем стоимостью почти в миллион рублей под предлогом сюрприза сестре на свадьбу, только вот украшение она продала, а деньги потратила. Еще в одной афере женщина убедила продавца ювелирных изделий, что хочет сделать подарок сиротам, получила товар в рассрочку и скрылась.

СМИ уточняет, что после первого уголовного дела с нее взяли подписку о невыезде, но она продолжила заниматься тем, чем и занималась ранее – якобы, нужно было погасить старые долги.

Помимо афер, женщина обвиняется в ложном доносе на родственников. В суд поступило одно из семи уголовных дел аферистки по 20 эпизодам мошенничества с общим ущербом на 2,2 миллиона рублей.