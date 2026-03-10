В Подмосковье в районе пропажи трех детей обнаружили следы

В Подмосковье на месте пропажи детей нашли зацепку, раскрывающую возможную версию событий
Во время поисков детей, пропавших в Подмосковье, нашли новые следы. Об этом сообщает MSK1 со ссылкой на одного из участников мероприятий.
Доброволец рассказал, что у поисковиков практически нет надежды найти школьников не в воде. По его словам, обнаружены следы, которые могут указывать на это.
Судя по тому, что участники поисков увидели на месте пропажи, два ребенка одновременно оказались в воде и пытались выбраться. Один из них пытался помочь, но сам также провалился.
Другой волонтер не исключает, что пострадавших могло прибить к берегу или прижать льдом.
На данный момент в поисках участвует около 500 добровольцев. Поиски организовали после того, как два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка пропали.
По данным пабликов, дети хотели поздравить школьницу, встретились с ней во дворе и пошли к Москва-реке, но там во время игр ушли под воду. Вещи одного из мальчиков нашли на берегу.
Ранее мошенники начали собирать деньги якобы на поиск детей в Звенигороде.