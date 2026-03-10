Стрельба произошла у консульства США в канадском Торонто

У здания консульства США в Канаде прозвучали выстрелы. Об этом сообщает The Guardian.

© SimonP/commons.wikimedia.org

Это второй аналогичный инцидент, произошедшие за последние несколько дней у американских дипмиссий.

По данным СМИ, было обстреляно здание дипмиссии, при этом никто не пострадал. Уточняется, что неизвестные открыли огонь открыли около 5.29 по местному времени (12.29 мск). На месте происшествия обнаружили около 10 гильз.

В ночь на 8 марта взрыв произошел возле здания посольства США в Осло. Обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, в небе над посольством летал вертолет, на земле работали многочисленные наряды полиции.

Норвежская полиция предполагает, что на дипмиссию было совершено нападение и его исполнитель может быть связан с происходящим в Иране.

8 марта в Нью-Йорке произошли столкновения сторонников войны США с Ираном и тех, кто выступает против. Конфликт двух групп митингующих произошел у резиденции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, который до этого негативно высказывался о действиях американских властей в Иране.

Ранее глава Пентагона заявил, что послевоенное будущее Ирана должно отвечать интересам США.