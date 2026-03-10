Дело бывшей жены Галицкого прекратили за отсутствием состава преступления

Уголовное дело бывшей жены экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого Алии прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ее адвокат Дмитрий Емельянов.

© Следственный комитет РФ

"Еще при жизни Алии я обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела. По результатам прокурорской проверки жалоба защиты на незаконное возбуждение уголовного дела была удовлетворена прокуратурой в полном объеме", – поделился он.

Ранее квалификационная коллегия судей Московской области также приняла решение об отставке судьи, который арестовал Алию. Решение было принято членами коллегии единогласно.

Галицкие поженились на территории США 10 мая 2010 года. Их брак был расторгнут 13 марта 2025 года Верховным судом Калифорнии, а в ноябре 2025-го окружной суд округа Кларк в США вынес постановление о признании союза недействительным.

В октябре того же года суд арестовал имущество Галицкого. Решение было принято по иску его экс-супруги о разделе совместно нажитого имущества, кадастровая стоимость которого оценивается в 435 миллионов рублей, а рыночная может превышать 1,2 миллиарда.

Суд определил, что дети будут проживать с матерью. До этого они жили в Московской области, однако в конце мая отец забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении. По словам адвоката Рубена Маркарьяна, Галицкая обратилась к американским компетентным органам с сообщением о похищении детей, но реакции от них не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.

В феврале 2026 года Истринский городской суд арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга до 3 апреля. Через несколько дней она была найдена мертвой в изоляторе временного содержания. Полиция организовала проверку. В предсмертной записке Галицкая обвинила в своей смерти своих бывших мужей.