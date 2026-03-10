На Украине задержали замглавы дорожной госкомпании

Заместителя председателя правления государственного агентства «Автомобильные дороги Украины» и руководителя одного из отделов этой компании задержали за взятки. Об этом в Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

© СБУ

В заявлении отмечается, что в операции по поимке подозреваемых участвовали сотрудники ведомства и полиции.

По данным СБУ, некий предприниматель из Волынской области пытался приобрести имущественный комплекс предприятия «Автомобильные дороги Украины» в регионе. Представители компании пообещали бизнесмену, что не станут создавать искусственных препятствий при продаже и приватизации недвижимости, если он заплатит им $10 тыс.

«Правоохранители поэтапно документировали преступления фигурантов и задержали их «на горячем» после получения одного из «траншей», — говорится в публикации.

Впоследствии задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). У сотрудников госагентства конфисковали мобильные телефоны, в которых содержатся доказательства их незаконной деятельности.

Ранее Зеленский уволил подозреваемого в коррупции начальника СБУ в Житомирской области.