Во Владивостоке на уроке умер восьмиклассник

В одной из школ Владивостока во время урока умер восьмиклассник. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел в микрорайоне Снеговая Падь. По предварительным данным, подросток внезапно потерял сознание. Прибывшие медики пытались реанимировать школьника, однако спасти его не удалось.

Предварительно, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. По имеющейся информации, ранее 15-летний юноша не жаловался на проблемы со здоровьем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура поставила на контроль проверку по факту трагедии.