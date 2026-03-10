Россиянин поджег лежащую на диване женщину

В Уфе осудили мужчину за поджог сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в октябре 2025 года во время распития алкогольных напитков между 45-летним мужчиной и его сожительницей произошла ссора. После этого злоумышленник взял легковоспламеняющуюся жидкость, подошел к лежащей на диване женщине, облил ее и поджег.

Пострадавшая получила ожоги различной степени тяжести.

Калининский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к пяти годам колонии строгого режима.

