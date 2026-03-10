В Подмосковье взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел возле местного ТЦ. На месте работают экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.

На опубликованных каналом кадрах видно, что на месте были сотрудники МЧС, а пожар уже потушен. У авто серьезно повредило корпус и выбило окна.

Напомним, что утром 1 декабря в Новой Москве произошел взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser. Инцидент случился в районе Щербинка — автомобиль загорелся, после чего сдетонировал. Установлено, что машина принадлежала сотруднику НИИ «Полюс», специалисту в области квантовой электроники, который на момент ЧП находился за границей. Через несколько часов еще один взрыв произошел на проспекте Вернадского — там взорвался автомобиль Kia.