Таможенники в Домодедово изъяли наркотики у пассажира из Индии

В аэропорту Домодедово таможенники задержали 51-летнего пассажира с наркотиками, прибывшего из Индии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

© customs.gov.ru

Таможня авиагавани сообщила, что мужчина летел транзитом через ОАЭ. В двух его рюкзаках обнаружили капсулы и таблетки. Экспертиза показала, что в багаже находились прегабалин (28,71 грамма), диметилтриптамин (4,15 грамма) и ЛСД (0,29 грамма).

Мужчина заявил, что не помнит, как запрещенные вещества оказались в его вещах, и признался, что знаком с таможенными правилами лишь частично. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.

