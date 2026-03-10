В Москве проверяют подозрительный «тикающий» автомобиль

На востоке столицы правоохранители проверяют подозрительный брошенный автомобиль, от которого раздается «тиканье». Машина находится в одном из дворов на Щелковском шоссе, сообщает «Осторожно, Москва».

По словам местных жителей, иномарка припаркована в этом месте уже давно, однако сегодня от нее начал доноситься характерный звук.

Предположительно, источником звука могла стать неисправная сигнализация. Однако прохожие решили не рисковать и вызвали на место оперативные службы.

Ранее сообщалось, что утром 1 декабря в Новой Москве произошел взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser. Инцидент случился в районе Щербинка — автомобиль загорелся, после чего сдетонировал. Взрывной волной выбило стекла в окрестных квартирах.

По предварительным данным, причиной могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства, заложенного под водительским сиденьем. Установлено, что машина принадлежала сотруднику НИИ «Полюс», специалисту в области квантовой электроники, который на момент ЧП находился за границей. Спустя несколько часов еще один взрыв прогремел на проспекте Вернадского — там подорвался автомобиль Kia.