Женщина расправилась с двумя россиянами при помощи ножа

В Московской области арестовали женщину, расправившуюся с двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

© Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области»

Она обвиняется по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, Терентьева находилась в квартире в поселке Всеволодов, где двум пострадавшим нанесла каждому не менее 16 ударов ножом по жизненно-важным органам. После этого она скрылась с места преступления. Полученные потерпевшими ранения оказались несовместимы с жизнью.

Электростальский городской суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что суд решил судьбу расправившегося над матерью шестерых детей в российской больнице.