В Зеленограде произошло массовое отравление школьников

В школе номер 853 в Зеленограде произошло массовое отравление. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, пострадавшими оказались 12 человек. Среди отравившихся — подростки в возрасте от 10 до 13 лет.

«Подробности случившегося еще выясняются», — добавили в сообщении.

7 марта пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что вспышка кишечной инфекции произошла в школе №6 в Богородском муниципальном округе Нижегородской области. По данным ведомства, образовательное учреждение приостановило работу. Заболевшие дети были изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными.

В сообщении говорится, что сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора организовали санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты при осмотре пищеблока отобрали смывы на бактерии группы кишечной палочки и патогенную кишечную группу, а также взяли пробы воды, продуктов и готовых блюд. Кроме того, проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция. Риск дальнейшего распространения инфекции был предотвращен.

Ранее была названа причина массового отравления детей в одной из школ Нижегородской области.