Медицинский центр загорелся в подмосковном Подольске

Пожар произошел в одном из медицинских центров подмосковного Подольска — специалисты уже ликвидировали открытое горение. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас».

— Очевидцы сообщили, что из пристройки первого этажа идет дым. Благодаря слаженности действий и профессионализму пожарных, возгорание было локализовано. В кратчайшие сроки открытое горение было ликвидировано, — добавили в Telegram-канале службы.

Днем ранее двое человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в районе Старое Крюково в Зеленограде. Прибывшие на место спасатели нашли их тела в квартире на девятом этаже.

Кроме того, 3 марта на Изюмской улице в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы произошел пожар, сопровождавшийся громкими хлопками. На кадрах были видны мощное пламя и густой черный дым.