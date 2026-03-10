К продюсеру «Ласкового мая» подали новый иск

Блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Уточняется, что иск поступил в январе. Суть претензий Михеева не уточняется. Рассмотрение по существу назначено на 12 марта.

Ранее продюсера группы «Ласковый май», которого до этого заочно арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в 2021 году. По версии следствия, Разин незаконно присваивал денежные средства, которые должны были выплачиваться поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение песен. Ущерб по делу оценивается примерно в 500 миллионов рублей.