Аргентинская мафия пыталась продать ребенка россиянки

Адвокат Рубилар: Мафия в Аргентине пыталась продать ребенка россиянки
Преступники из аргентинской группировки «Лос Монос» заставили бездомную женщину из России рожать вне больницы, чтобы завладеть ценным для черного рынка младенцем, сообщил адвокат Кристиан Рубилар.
Женщина, переехавшая из США и оказавшаяся на улице из-за проблем с психическим здоровьем, родила от члена этой банды, группировка планировала сделку с новорожденным, пояснил Рубилар РИА «Новости».
«Лос Монос» – банда из города Росарио... заставила эту женщину рождать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка», – заявил юрист.
Рубилар обратился к правоохранителям, выяснив, что россиянку специально поместили в дешевую гостиницу. Злоумышленники рассчитывали скрыть рождение малыша от официальных служб для последующей реализации на черном рынке.
По словам защитника, дети славянской внешности высоко ценятся преступниками, в отличие от младенцев местных жителей. Планы бандитов удалось оперативно пресечь благодаря вмешательству полиции.
Ранее Рубилар сообщал, что пять россиянок потеряли новорожденных после родов в Аргентине. Российское посольство в апреле 2025 года подтверждало информацию о задержании подозреваемых в торговле людьми соотечественников.