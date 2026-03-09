Бывшего топ-менеджера "Калашникова" обвинили в мошенничестве

В Москве правоохранительные органы арестовали бывшего заместителя директора концерна "Калашников" по закупкам и логистике. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сейчас фигурант дела, имя которого не раскрывается, находится в одном из столичных следственных изоляторов.

Правоохранительные органы заинтересовались топ-менеджментом концерна "Калашников" после служебных проверок. В ходе них выяснилось, что в 2023 году концерн заключил 10 договоров с одним из подрядчиков со сроком исполнения до конца октября.

Вместе с тем к 2025 году договоры исполнены не были, а ряд топ-менеджеров к этому времени уже был уволен. Проверки выявили риски причинения ущерба группе компаний и государству в рамках освоения субсидии Министерства промышленности и торговли РФ в особо крупном размере.

Фигурантом этого дела также является бывшая директор по закупкам и логистике в концерне "Калашников" Ксения Гращенкова. Суд арестовал ее в феврале этого года в рамках уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Гращенковой предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ).

Пока следствие выяснило причастность к хищениям двух фигурантов из бывших руководителей "Калашникова". Если вина в преступлении будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело бывших топ-менеджеров "Калашникова" напрямую связано с расследованием уголовного дела соучредителя фирмы "Интертехника" из Иваново Алексея Леденева, его бизнес-партнера и экс-директора компании Юрия Чернышева и технического директора фирмы Алексея Морозова, обвиняемых в хищении более чем 37,7 млн рублей.

По данным следствия, в 2023 году между концерном "Калашников", от имени которого выступала Гращенкова и фирмой "Интертехника" в лице директора Юрия Чернышева, был заключен договор подряда на выполнение работ по изготовлению полуфабрикатов деталей.

Следствие считает, что после получения заказа соучредитель "Интертехники" Алексей Леденев (чемпион России по дзюдо, призер этапов Кубка мира и мастер спорта международного класса, победитель шоу "Танцы со звездами" в 2010 году. - Прим. "РГ"), ее технический директор Алексей Морохов и директор Юрий Чернышев приобрели в Китае бракованные детали по цене, заведомо ниже установленной договорами подряда.

По заказу "Калашникова" "Интертехника" поставила более трети закупленных деталей в нарушение условий минимум двух договоров, а недобросовестный подрядчик концерна заведомо знал о несоответствии качества этих деталей техническим требованиям.

В 2024 году руководители "Интертехники" попали под следствие и рассказали о причастности к хищениям представителей концерна "Калашников".