Катер с мигрантами затонул у берегов Турции, есть погибшие

У берегов Турции произошел инцидент с катером с мигрантами, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти провинции Анталья в понедельник.

В сообщении уточняется, что на катере находились нелегальные мигранты из Афганистана, в том числе женщины и дети. Его заметили у берегов в районе Демре ранним утром понедельника, и береговая охрана попыталась этот катер остановить.

Судно попыталось уйти и стало выполнять резкие маневры, в результате чего произошло столкновение с катером береговой охраны. Часть нелегалов упала в море, а оставшихся доставили на берег, некоторым потребовалась медпомощь.

В результате инцидента погибло 14 человек, еще 14 мигрантов были задержаны, а семеро спасены береговой охраной. Идет расследование инцидента.