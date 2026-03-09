В Воронеже 8 марта угнали машину скорой помощи

В Воронеже 8 марта у БСМП угнали машину скорой помощи. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на местных жителей.

«Машину отследили по камерам и в итоге нашли на территории микрорайона Шилово», — говорится в публикации.

На место инцидента вызвали кинологов с собаками, угонщиков в данный момент разыскивают.

7 марта стало известно, что в Коврове во Владимирской области 16-летний местный житель угнал экскаватор, заведя его при помощи ножа, а спустя неделю обокрал супермаркет. Уголовное дело об угоне и краже было направлено в Ковровский городской суд. Подростку грозит наказание, вплоть до реального срока.

6 марта сообщалось, что в Волгограде полиция задержала 27-летнего автослесаря, который угнал машину клиентки Daewoo Matiz, оставленную в ремонте, и устроил погоню, протаранив семь автомобилей.

Ранее подросток решил прокатиться, угнал внедорожник и устроил погоню с полицией.