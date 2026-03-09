Люди в балаклавах устроили облаву в автобусе в Запорожье

В подконтрольном ВСУ Запорожье неизвестные в балаклавах устроили облаву в автобусе, сообщает телеграм-канал "Политика страны".

По данным журналистов, мужчины в камуфляже и балаклавах ворвались в общественный транспорт, после чего кого-то вывели из автобуса и усадили в свой микроавтобус.

Официальной информации об инциденте на данный момент нет. Также сообщается, что среди пассажиров, в основном, были женщины и пожилые мужчины, которые пытались помешать происходящему, называя ворвавшихся мужчин "собаками" и "тварями". По некоторым данным, в автобус ворвалось не меньше 10 человек.