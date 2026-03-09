В Петербурге подростки подожгли квартиру вместе с пожилой хозяйкой внутри

В Петербурге двое 14-летних подростков случайно подожгли квартиру с пенсионеркой внутри. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

© Газета.Ru

Инцидент произошел 8 марта в одном из домов по Павловской улице в Колпино. Двое семиклассников пришли в гости к бабушке одного из них, проживающей этажом выше пострадавшей. От безделья подростки начали жечь бумагу на балконе и сбрасывать ее вниз. Один из тлеющих клочков случайно залетел в открытую форточку квартиры 88-летней женщины этажом ниже. В комнате началось возгорание.

Пожилая женщина получила тяжелое отравление продуктами горения и была госпитализирована в больницу. Полиция оперативно установила причастных к пожару. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.

