Осколки метеорита повредили дома на юго-западе Германии, идет оценка ущерба
Фрагменты метеорита повредили крыши жилых строений в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Об этом сообщает DPA.
В полиции рассказали, что примерно в 19:00 восьмого марта в кобленцком районе Гюльс упало раскаленное небесное тело, повредив крышу жилого дома.
"Пострадавших нет", - добавили в правоохранительных органах.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и стражи порядка. Идет оценка ущерба.
В соцсетях жители нескольких регионов ФРГ сообщили, что видели "ярко светящийся объект с коротким шлейфом", а также "огненную вспышку в небе".
Некоторые предположили, что военные запустили ракету. Власти поспешили опровергнуть данную информацию, заявив, что населению ничего не угрожало.