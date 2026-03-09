Фрагменты метеорита повредили крыши жилых строений в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. Об этом сообщает DPA.

В полиции рассказали, что примерно в 19:00 восьмого марта в кобленцком районе Гюльс упало раскаленное небесное тело, повредив крышу жилого дома.

"Пострадавших нет", - добавили в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и стражи порядка. Идет оценка ущерба.

В соцсетях жители нескольких регионов ФРГ сообщили, что видели "ярко светящийся объект с коротким шлейфом", а также "огненную вспышку в небе".

Некоторые предположили, что военные запустили ракету. Власти поспешили опровергнуть данную информацию, заявив, что населению ничего не угрожало.